أطعمة غنية بالبروتين مفيدة لقلبك.. منها الأسماك الدهنية والعدس

كتبت إيناس البنا

يرتبط تناول المزيد من البروتين بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لدراسة سابقة، ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من البروتين والعديد منها يمكن أن يكون مفيدًا لخفض الكوليسترول وضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية .

ووفقًا لموقع "prevention"، فإن أفضل أنواع الأطعمة البروتينية المفيدة لقلبك هي تلك التى تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وغنية بالعناصر المغذية الداعمة للقلب، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، والزبدات، والزنك، والفيتامينات B12 (الكوبالامين)، و B6(البيريدوكسين)، و B2(الريبوفلافين)، والسيلينيوم .

1. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، هي واحدة من أفضل الأطعمة لقلبك لأنها توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ترتبط بمستويات أفضل من الدهون الثلاثية وتراكم أقل في الشرايين.

2. زبادي سادة قليل الدسم أو خالي الدسم

تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الزبادي، على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تسهم في الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الأفضل تناول هذه الأطعمة باعتدال، لكن أنواع الزبادي الخالية من الدسم تعد بديلاً رائعًا.

3. الفاصوليا

الفاصوليا غنية بالبروتينات النباتية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم ، الفاصوليا غنية أيضًا بالمعادن التي تعزز صحة القلب، مثل البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم، وفقًا لمقال نشر في مايو 2014 في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ".

المكسرات

المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة الداعمة للقلب وأوميجا 3 التي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد، ووجدت الدراسة أن تناول الفول السوداني والمكسرات مرتين أو أكثر في الأسبوع والجوز مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 15 إلى 23 % وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 13 إلى 19 %، تجدر الإشارة إلى أن الباحثين تلقوا تمويلًا من لجنة الجوز بكاليفورنيا ومعهد الفول السوداني.

5. صدر دجاج

صدور الدجاج مصدر كبير للزنك وفيتامين ب 12، وهو مهم لصحة القلب بسبب دوره في الحفاظ على بنية القلب وتطبيع مستويات الهوموسيستين، اجعل صدور الدجاج أكثر مذاقًا من خلال تتبيلها باختيارك من الأعشاب والتوابل، وقدمها جنبًا إلى جنب مع الخضار والحبوب الكاملة لوجبة مليئة ومتوازنة.

6. البذور

الشيا: 5 جرام بروتين لكل أوقية.

الكتان: 5 جرام بروتين لكل أوقية.

القنب: 9 جم بروتين لكل أونصة.

بذور اليقطين: 8 جرام بروتين لكل أوقية.

توفر البذور، مثل بذور الشيا والكتان والقنب واليقطين، البروتين ودهون أوميغا 3 الصحية للقلب. تعد البذور جزءًا من مجموعة من الأطعمة الوظيفية التي ثبت أنها تتمتع بفوائد وقائية للقلب ، وذلك بفضل محتواها من الألياف والمغذيات

7. العدس

العدس هو أحد البروتينات النباتية الأكثر كثافة بالعناصر الغذائية - فهو ليس غنيًا بالبروتين فحسب، بل إنه يوفر أيضًا أليافًا تخفض الكوليسترول وتحتوى على معادن، مثل الزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.