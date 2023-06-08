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وزير التجارة الإسواتينى: نركز على العمل البينى لتعزيز النمو بين دول الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 05:42 م
وزير التجارة الإسواتينى: نركز على العمل البينى لتعزيز النمو بين دول الكوميسا جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال منكوبا خومالو وزير التجارة والصناعة الإسواتيني، إن إسواتينيا تريد التركيز على التكامل المحلي، وعلى سلاسل القيمة داخل دول الأعضاء بالكوميسا، وإتاحة الفرص للعمل البيني لتعزيز النمو بين الدول.
 
وأضاف "خومالو" في لقاء خاص مع "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على دول الكوميسا أن تبحث عن قوة كل دولة في المجالات المختلفة كالزراعة، التكنولوجيا، الصناعة، والتعدين، على أن تركز كل دولة على نقاط قوتها و تعمل على دعم الدول الأخرى.
 
وأوضح أن إسواتينيا تعمل مع مجموعة الكوميسا من خلال استراتيجية الاستثمار باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة من أجل المشاركة في استراتيجية التنمية للكوميسا.
 
وتابع وزير التجارة والصناعة الإسواتيني، أن إسواتينيا لا تقدم الكثير لسوق الكوميسا، ولكننا نجذب الكثير من الاستثمار، ونرحب بالمستثمرين المصريين في إسواتينيا و"نسعى أن تكون إسواتينيا منصة للإنتاج لتوريد كافة المنتجات إلى الدول الأعضاء بـكوميسا".
 
 

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