وزيرة البيئة تواصل جولاتها بمحافظات الصعيد لدعم الاستثمار البيئى

كتبت منال العيسوي

تواصل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها فى محافظات صعيد مصر ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمى، حيث افتتحت اليوم واللواء اشرف الداودى محافظ قنا المحطة الإنتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت محافظة قنا لتجميع ونقل المخلفات الصلبة، ومصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى بتكلفة مالية قدرها ١٥ مليون جنيه ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والنائبة سحر صدقى والنائب فتحى قنديل أعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي هذا في إطار استكمال أسبوع دعم الإستثمار البيئى احتفالا بيوم البيئة العالمى، وتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وفي اطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتنفيد إجراءات النهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة، ومتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن انشاء المحطة الوسيطة بأبي تشت تأتي ضمن اجراءات إغلاق المقالب العشوائية، حيث كان موقعها سابقا مقلبا عشوائيا وبالتعاون مع محافظة قنا تم إغلاقه واقتطاع جزء منه لإقامة المحطة التي تخدم مناطق أبو تشت وفرشرط وغرب نجع حمادي، كما تساهم في خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة البلدية واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة ثم التخلص النهائي والآمن منها حيث تقع علي مساحة ٤ آلاف متر مربع ومخصصة لاستيعاب ٢٠٠ طن مخلفات يوميا، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة الي مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادي ، يأتى هذا فى إطار تنفيذ اهداف البرنامج الوطنى فى تطبيق الإتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة بِشأن الإغلاق التدريجى للمقالب العشوائية ورفع كافة المخلفات المتراكمة بها على مدار عقود وتحويلها الى محطات إنتقالية وسيطة.

واضافت د. ياسمين فؤاد انه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة بالتعاون مع المحافظة والهيئة العربية للتصنيع فى توقيتات زمنية محددة ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل و بنية تحتية خراسانية (مبانى إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات) وذلك من خلال لجنة مشكلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى بالوزارة مع مراعاة زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.