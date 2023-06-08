محافظ كفر الشيخ: توريد 247 ألفا و41 طنا و253 كيلو قمح بنسبة 88.43%

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين فى المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التى زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم توريده 247 ألفا و41 طنا و253 كيلو قمح بنسبة توريد 88.43%، مشيراً أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقع بالمحافظة 191 ألف و824 طن و458كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 45 ألف و493 طن و795 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 9723 طن، بإجمالى 247 ألفا و41 طنا و253 كيلو قمح.
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