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محافظ الأقصر يعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.4%

الخميس، 08 يونيو 2023 11:43 ص
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.4% المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح 77.4%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية، وينشر اليوم السابع، النتيجة كاملة بعد قليل.


ويتابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث إنها حصاد عام دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين.


ووجه وكيل تعليم الأقصر، كافة المعلمين المشاركين في التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الإنشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.


وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انتهاء 17910 طلاب فى إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم 24 مايو الماضى، حيث تابع وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة سير عملية الامتحانات.


 


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