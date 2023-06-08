كيف يؤثر النوم على نسبة السكر فى الدم؟

كتب حسام الشقويري

تظهر الأبحاث أن مستويات السكر في الدم تزداد عادة عندما ينام الشخص. ومع ذلك، فإن تقلبات السكر في الدم التي تحدث بين عشية وضحاها وأثناء النوم طبيعية وليست مدعاة للقلق لمعظم الأشخاص الأصحاء. لكن الحرمان من النوم هو سبب للقلق لأنه قد يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

والأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل المتعلقة بمستويات السكر في الدم بسبب الحرمان من النوم. هناك سبب آخر للنوم غير السليم وهو الرغبة الشديدة في تناول السكر. يشعر جسمك بانخفاض الطاقة بعد الاستيقاظ من النوم غير الكافي. نتيجة لذلك ، تشعر بالحاجة إلى تناول شيء لذيذ أو حلو.

في معظم الحالات ، يمكن أن يؤدي نقص الطاقة ومستويات الماء المناسبة إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر. نتيجة لذلك ، يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين. يؤدي الحرمان المستمر من النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني . بالإضافة إلى ذلك ، فإن قلة النوم تجعلك تشعر بمزيد من الجفاف. يستنزف الجسم الأنسجة عن طريق تصريف المزيد من الماء لتقليل مستويات السكر المرتفعة.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن النوم لمدة 7-8 ساعات موصى به للبالغين حتى يعمل جسمهم بشكل صحيح. في الوقت الحاضر ، معظم المشاكل الصحية لها سبب واحد شائع: دورة النوم غير المنتظمة. يؤثر النوم الزائد والحرمان من النوم سلبًا على صحتك، وتعتبر مستويات السكر في الدم من المشاكل الصحية الضارة المرتبطة مباشرة بالنوم غير المنتظم. يمكن أن يؤدي الاضطراب المستمر في مستويات السكر في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

المشاكل الصحية الأخرى التي يمكن أن تحدث بسبب مشاكل النوم هي السمنة والمخاوف المتعلقة بالقلب. تشير إحدى الدراسات إلى أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى أو العين أو القلب .

نوعية وكمية النوم لها تأثير عادل على الصحة الجسدية والعقلية. يمكن أن يؤدي عدم الاتساق في أنماط النوم إلى الإصابة بداء السكري من النوع 2 ، والسمنة ، ومشاكل في القلب ، وما إلى ذلك. يؤدي قلة النوم إلى انخفاض القدرة على التحكم في مستويات الجلوكوز. يتسبب في زيادة مقاومة الأنسولين ، وهو المسؤول المباشر عن زيادة مستويات السكر في الدم.