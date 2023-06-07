مش بس الأكل ..5 أسباب تؤدى لارتفاع مستوى السكر فى الدم منها قلة النوم

كتبت ميرفت رشاد

مرض السكري هو حالة مزمنة يجب على مرضى السكر اتباع التدخلات للحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي، غالبًا ما يعتبر النظام الغذائي العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستويات السكر في الدم، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على مستوياته، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

العوامل التي تؤثر على مستويات السكر في الدم

1. النوم

تؤثر دورة نومك على العديد من العمليات الجسدية بما في ذلك مستويات السكر في الدم، وفقًا للدراسات، يمكن أن يؤثر قلة النوم على التحكم في الجلوكوز وحساسية الأنسولين لدى مرضى السكري، يمكن أن تؤدي قلة النوم أيضًا إلى عوامل أخرى مثل التوتر الذي يؤدي إلى تفاقم مستويات السكر في الدم، لذلك ، من الضروري النوم لمدة 8 ساعات على الأقل كل ليلة.

2. مستويات الإجهاد

الإجهاد أكثر ضررا مما تعتقد، يضعك الإجهاد في خطر أكبر للإصابة بالعديد من الحالات الصحية الشديدة، يمكن أن يكون انخفاض مستويات السكر في الدم نتيجة الإجهاد غير المنضبط، الإجهاد يحفز إنتاج الأدرينالين والكورتيزول، يمكن لإفراز هذين الهرمونين أن يرفع مستويات السكر في الدم.

3. مستويات النشاط البدني

عندما تكون خاملًا جسديًا ، قد ترتفع مستويات السكر في الدم، هذا هو السبب في أن التمارين المنتظمة هي عنصر أساسي في إدارة مرض السكري، لكن عليك أن تكون حذرًا جدًا أثناء ممارسة الرياضة مع مرض السكري، يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة دون أي توجيه من الخبراء إلى انخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

4. الجفاف

شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يضر بمستويات السكر في الدم، عندما تشرب كمية أقل من الماء ، يكون سكر الدم أكثر تركيزًا وهو ما يعرف بفرط سكر الدم ، يجب على مرضى السكري شرب كمية كافية من الماء أو غيرها من المشروبات الطبيعية الخالية من السعرات الحرارية.

5. بعض الأدوية

قد تساعد العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في علاج المشكلات الصحية ولكنها قد تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم لذلك ، يجب على مرضى السكري دائمًا استشارة أخصائي رعاية صحية قبل تناول أي دواء.