فيديو مزيف بشأن الأحكام العرفية.. الكرملين يعلق على مقطع بوتين المثير للجدل

كتبت: نهال أبو السعود

تعرضت بعض القنوات الإعلامية الروسية لاختراق وتم بث فيديو مزيف للرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعلن فيه الاحكام العرفية وقال إن الجيش الأوكرانى غزا روسيا فى الفيديو الذى تم بثه على بعض القنوات التلفزيونية وقالت السلطات الروسية أن الاختراق فتح المجال لبث الفيديو المزيف بتقنية deep fake.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قال ديميترى بيسكوف المتحدث الرسمى للكرملين: "بالتأكيد مفبرك والامر للأسف صحيح أن هناك عمليات اختراق فى بعض المناطق".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس عنه قوله أن الفيديو المعروض على بعض الشبكات ما هو إلا اختراق والخبراء يتعاملون معه بالفعل، وتابع بيسكوف: "أعلم أنه كان هناك اختراق لراديو مير وبعض الشبكات. الآن تم القضاء على كل هذا والسيطرة عليه"

ظهر فيديو التزييف العميق لبوتين على بعض القنوات التلفزيونية مع تسمية توضيحية تقول "نداء الطوارئ للرئيس". فى الفيديو، قال الرئيس الروسى المزيف أن الجيش الأوكرانى دخل ثلاث مناطق حدودية. كما أعلن الأحكام العرفية فى تلك المناطق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم يتم التعرف على أى مشتبه بهم حتى الآن.

قالت الإذاعة والتلفزيون الروسية الدولية [MTRK] أو مير، بعد أن أبلغ المشاهدون عن التزييف العميق: "جميع المعلومات المنشورة من الساعة 12.41 إلى 13.18 مساءً لا علاقة لها بـ Mir MTRK وهى مزيفة واستفزازية تمامًا."

فى منطقة فورونيج الروسية، تلقت السلطات تقارير عن اختراق لمحطات الراديو من السكان. وقال المسؤولون فى وقت لاحق على Telegram أن الوضع تحت السيطرة، وقالت فى بيان: "نعلمك رسميًا أن الوضع فى المنطقة لا يزال خاضعًا لسيطرة السلطات ووكالات إنفاذ القانون لا داعى للقلق".