اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1.5 طن زيوت طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

الخميس، 08 يونيو 2023 06:09 م
ضبط 1.5 طن زيوت طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة زيوت طعام أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الخانكة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على المصانع والمطاعم بنطاق الإدارة، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين ووصول غذاء آمن لكل مواطن.
 
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وتوجيهات مراقب عام الأغذية سامي رجب، وبدعم من الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة، والمدير الوقائي بالإدارة الدكتور محمد طلعت.
 
وأسفرت حملة اليوم عن ضبط 900 كيلو جرام من المخللات، ونصف طن من زيوت الطعام الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم مخاطبة مجلس المدينة بالغلق لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، كما تم عمل ٢ محضر لوجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعمل 2 محضر لعدم وجود شهادات صحية، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

الخانكة

زيت طعام

المخللات

مخلل

غير صالح للاستهلاك

اخبار محافظة القليوبية

صحة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة