ضبط 1.5 طن زيوت طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الخانكة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على المصانع والمطاعم بنطاق الإدارة، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين ووصول غذاء آمن لكل مواطن.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وتوجيهات مراقب عام الأغذية سامي رجب، وبدعم من الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة، والمدير الوقائي بالإدارة الدكتور محمد طلعت.

وأسفرت حملة اليوم عن ضبط 900 كيلو جرام من المخللات، ونصف طن من زيوت الطعام الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم مخاطبة مجلس المدينة بالغلق لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، كما تم عمل ٢ محضر لوجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعمل 2 محضر لعدم وجود شهادات صحية، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.