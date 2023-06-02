صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تحرر 195 محضراُ وتوصى بغلق 60 منشأة بدون ترخيص

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بشن حملات تفتيشية على 195 منشأة تبين أن 60 منها دون ترخيص و4 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 190 محضراً و سحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1222 كيلو من أغذية متنوعة و 387 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
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