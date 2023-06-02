صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تحرر 195 محضراُ وتوصى بغلق 60 منشأة بدون ترخيص

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية ، بشن حملات تفتيشية على 195 منشأة تبين أن 60 منها دون ترخيص و4 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 190 محضراً و سحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1222 كيلو من أغذية متنوعة و 387 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.