اليوم السابع
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تعليم كفر الشيخ: تغيب 150 طالباً عن امتحانات الدبلومات الفنية.. ولا مخالفات

الخميس، 08 يونيو 2023 05:04 م
تعليم كفر الشيخ: تغيب 150 طالباً عن امتحانات الدبلومات الفنية.. ولا مخالفات وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الدبلومات الفنية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات  الدبلومات الفنية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.
 
وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً فقد أدى 20 ألفًا و 722 طالبًا وطالبة في الدبلومات الفنية، في المواد الفنية  بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد تجارية بالتعليم التجارى، وتغيب عن أداء الامتحان 150 طالبا وطالبة.
 
 

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