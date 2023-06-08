تعرف على سوق السيارات المستعملة ببنها.. مساحته 10 آلاف متر وبه شهر عقارى

القليوبية إبراهيم سالم

فى إطار استغلال أصول الدولة افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ، سوق السيارات الأسبوعى لبيع وشراء السيارات المُستعملة والجديدة بعزبة البرنس بمدينة بنها، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول السوق، والتى جاءت على النحو التالى..

1- سوق السيارات المستعملة والجديدة بمنطقة سوق البرنس ببنها.

2- السوق كانت مستغلة ليوم واحد فى الأسبوع فقرر المحافظ أن يتم استغلالها باقى أيام الأسبوع.

3- تعمل كسوق للسيارات السبت من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

4- السوق تتمتع بكل خصائص التأمين وتوافر كل الخدمات فى مكان واحد وقريب منه.

5- السوق تقع على مساحة 10 آلاف متر.

6- تتوافر به الحماية المدنية وشهر عقاري ومرور وغيرها من الخدمات.

7- تم تطوير ورفع كفاءة السوق بالكامل وعمل الصيانات اللازمة لغرف الخدمات والباكيات وكافة الدهانات.

8- يمكن للمشترى الكشف على السيارات فنياً فى واحدة من مراكز الصيانة المتواجدة داخل السوق.

9- ويمكن للمواطن شراء أو بيع السيارة وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بها في المدينة دون الحاجة للذهاب لمكان آخر وفي يوم واحد.

10- سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة وسيتم البدء بالتحصيل الفعلى بدايةً من السبت المُقبل الموافق 10 يونيو.