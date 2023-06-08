تعرف على سوق السيارات المستعملة ببنها.. مساحته 10 آلاف متر وبه شهر عقارى

فى إطار استغلال أصول الدولة افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، سوق السيارات الأسبوعى لبيع وشراء السيارات المُستعملة والجديدة بعزبة البرنس بمدينة بنها، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول السوق، والتى جاءت على النحو التالى..
1- سوق السيارات المستعملة والجديدة بمنطقة سوق البرنس ببنها.
2- السوق كانت مستغلة ليوم واحد فى الأسبوع فقرر المحافظ أن يتم استغلالها باقى أيام الأسبوع.
3- تعمل كسوق للسيارات السبت من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.
4- السوق تتمتع بكل خصائص التأمين وتوافر كل الخدمات فى مكان واحد وقريب منه.
5- السوق تقع على مساحة 10 آلاف متر.
6- تتوافر به الحماية المدنية وشهر عقاري ومرور وغيرها من الخدمات.
7- تم تطوير ورفع كفاءة السوق بالكامل وعمل الصيانات اللازمة لغرف الخدمات والباكيات وكافة الدهانات.
8- يمكن للمشترى الكشف على السيارات فنياً فى واحدة من مراكز الصيانة المتواجدة داخل السوق.
9- ويمكن للمواطن شراء أو بيع السيارة وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بها في المدينة دون الحاجة للذهاب لمكان آخر وفي يوم واحد.
10- سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة وسيتم البدء بالتحصيل الفعلى بدايةً من السبت المُقبل الموافق 10 يونيو.
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