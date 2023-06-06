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مديرية العمل بالقليوبية توفر 339 فرصة عمل فى 10 شركات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:47 م
مديرية العمل بالقليوبية توفر 339 فرصة عمل فى 10 شركات.. تعرف عليها فرص عمل بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية العمل فى محافظة القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، توفير 339 فرصة عمل فى 10 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر يونيو الجارى.
 
وقالت مديرية العمل، فى بيان لها، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 2500 جنيه حتى 3000 جنيه، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.
 
وأكدت مديرية العمل فى القليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.
 
واستكملت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، غدا الأربعاء، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.
 
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