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تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 08 يونيو 2023 02:24 م
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 726 شاحنة و 476 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 368 شاحنة و 463 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 358 شاحنة و 13 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 وتغادر العبارتين امل والقاهرة   فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  الحرية2 وامل وغادرت السفن الثلاث وهي الحرية1 ، لوسيدون اكسبريس و  ABU YASSER II .
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 410 سيارات بوزن 820 طنًا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2550 راكبًا بموانيها .
 

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