تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 726 شاحنة و 476 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 368 شاحنة و 463 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 358 شاحنة و 13 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 وتغادر العبارتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وامل وغادرت السفن الثلاث وهي الحرية1 ، لوسيدون اكسبريس و ABU YASSER II .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 410 سيارات بوزن 820 طنًا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2550 راكبًا بموانيها .