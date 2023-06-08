الغرفة التجارية بالدقهلية تستعد لاختيار مجلس إدارة جديد فى 17 يونيو المقبل

الدقهلية _محمد الحبشي

تستعد الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، لانطلاق انتخابات مجلس الإدارة دورة 2023 - 2027، والمقرر إجراؤها يوم 17 يونيو الجاري، وذلك لاختيار 8 أعضاء من بين المرشحين، بالإضافة إلى تعيين 8 آخرين.

وبلغ إجمالى عدد المرشحين للانتخابات بالدقهلية 13 مرشحًا بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة السابق، يتنافسون على 8 مقاعد، وذلك بعد انسحاب 3 مرشحين.

وينافس في الانتخابات قائمة "عطاء بلا حدود"، والتي تضم كل من أحمد إبراهيم أحمد رعب، وأحمد أحمد الحديدي، والسيد حمد التهامي حسنين عوضين، وثروت فتح الباب أبو الفتوح محمد أحمد العجمي، وحاتم حسين محمد أحمد المير، وسامي أحمد عبدالرازق سلطان، ومدحت فوزي عبده الفيومي، ووليد فتحي السيد فرعون.

كما يخوض الانتخابات كل من إبراهيم رفعت حسيب، وحسن الحنفي الحنفي الناغي، ‏وعقيل محمد إبراهيم محسن وشهرته أشرف حسن، ومحمد السيد إبراهيم محمد جاد، ومدحت أحمد فهمي سلامة وشهرته مدحت سلامة.

وتجرى الانتخابات داخل 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية، وذلك لاختيار 194 عضوًا، حيث يتم انتخاب 11 عضوًا في غرف القاهرة والإسكندرية، و8 أعضاء في غرف المستوى الأول، و7 أعضاء في غرف المستوى الثاني، و6 أعضاء في غرف المستوى الثالث.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تأكد فوز المرشحين في غرف القليوبية وأسيوط والسويس والفيوم، لتساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد.