شعبة الدواجن: 35 % تراجعًا في أسعار الكتاكيت البيضاء بالمزارع

كتب - إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار الكتاكيت تشهد انخفاض ملحوظ قياسا على نفس مستويات الشهر الماضي، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 6 جنيهات في تداولات المزارع مقابل قرابة 8 جنيهات بانخفاض 35 % تقريباً مع عودة الانضباط في الأسواق وسط توافر معروض ملحوظ من الأعلاف ودخول المنتجين للسوق مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الكتكوت الساسو يسجل متوسط 9.5 جنيه في تداولات اليوم وسجل سعر الكتكوت الهجين متوسط سعر 6 جنيهات والكتكوت البلدي 6 جنيهات والفيومي 7.5 جنيه .

وفي سياق آخر، ذكر رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكرتونة الأبيض 102 جنيه تسليم المزرعة، والبيض البلدي 117 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر 102 جنيه في سوق الجملة، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها كسعر بيع للمستهلكين.