السيطرة على حريق محدود بمدرسة بطوخ.. والمعاينة: ماس كهربائى بمروحة السقف

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية، من السيطرة على حريق محدود نشب في مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر الثانوية للبنين بمدينة طوخ، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بوقوع حريق في أحد الغرف بمدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الإطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب في غرفة بها تشوينات مقاعد وكتب بالطابق الثاني بالمدرسة، وأن سبب الحريق هو ماس كهربائي بمروحة السقف بالحجرة، وأتت النيران على المقاعد وكمية من الدفاتر والكتب، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.