السيطرة على حريق نشب بمصنع كرتون بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من إخماد حريق اندلع بمصنع كرتون ناحية قرية حوض الندى بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع كرتون بقرية حوض الندى، وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلى موقع البلاغ، وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين أن المصنع من طابق واحد مقام على مساحة قيراطين و الحريق اندلع بكمية من الكرتون المخزن تقدر بحوالى 20 بكرة ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل أسيب سيدة وفتاة بحروق متعددة، إثر تعرضهما لانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهما بقرية منشأة ناصر نطاق مركز أولاد صقر، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.