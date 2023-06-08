البنك التجارى الدولى يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، وبنك كريدي أجريكول مصر، وايديتا للصناعات الغذائية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 20819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 7257 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 3713 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 5390 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 4535 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بلتون المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا-3".

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، عدد 750 ألف سهم، 2.75 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 35.9 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والعربية للصناعات الهندسية عدد 18.7 ألف سهم، 10.6 ميلون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 3.4 مليون سهم، 16 ألف سهم، 45 ألف سهم، 3 أسهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق عدد 6 آلاف سهم، 218.9 ألف سهم، 95 ألف سهم، 2435 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 39.1 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.4%، والثانية 79.3 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن موافقة الشركة القابضة على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، مع إجراء المزيد من الدراسات لضمان نجاح المشروع، بعد أن بينت الدراسات الأولية الجدوى المالية للمشروع، والتي تقدر التكلفة الاستثمارية له 1.3 مليار جنيه، وجاري التواصل مع العديد من البنوك، ولم يتم التوصل لأي اتفاق مع أي بنك حتى الآن.