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الخميس، 08 يونيو 2023 10:27 ص
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 08 يونيو 2023 10:24 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء تراجع المؤشر الرئيسي هامشيا.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 17336 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 21095 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 7263 نقطة.
 
فبما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 3717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 5389 نقطة.

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