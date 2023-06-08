أمطار وسحب رعدية على القاهرة الكبرى والأرصاد تحذر: هذه الأجواء مستمرة لغد

كتب محمود راغب

شهدت عدة مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى سحب رعدية ممطرة ، يصاحبها سقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه صور الأقمار الصناعية إلي تحرك السحب الرعدية شرقا لتؤثر علي مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة علي خليج السويس وسيناء، واستمرار تأثيرها علي القاهرة والوجة البحري والدلتا بالكامل وشمال الصعيد يصاحبها الرعد والبرق وتتساقط منها الأمطار تكون متفاوتة الشدة علي مختلف المناطق السابق ذكرها.

وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة والاتربة الناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطه من السحب الرعدية ، وتستمر هذه الأجواء حتي الغد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

كما يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".