المرور: الطرق لم تتأثر بالأمطار.. وحركة السيارات تسير بانتظام

كتب عبد الرحمن سيد

قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنها تتابع الحالة الجوية و تقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ لها سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

ويشهد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.