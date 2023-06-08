اليوم السابع
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أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة وسط ارتفاع درجة الحرارة.. صور

الخميس، 08 يونيو 2023 06:15 م
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة وسط ارتفاع درجة الحرارة.. صور أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السئ وسقوط الأمطار الرعدية على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزى ادكو ورشيد وسط ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

وعلى الفور انتقلت فرق التدخل السريع التابعة لمحافظة البحيرة لمواجهة اثار الأمطار وكسح المياه بالشوارع أولا بأول بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

ولم يؤثر سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على السيولة المرورية أو الحركة التجارية بالاسواق والمتاجر التى باشرت أعمالها بانتظام 

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إنتشار كافة المعدات والاطقم الفنية لمواجهة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بإستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات.

 كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعى وانتشار وحدات تابعة لمجالس المدن والقرى لرفع أى تراكمات المياه الأمطار بالطرق الحيوية ومداخل الكبارى والانفاق.

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (1)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (1)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (2)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (2)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (3)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (3)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (4)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (4)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (5)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (5)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (6)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (6)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (7)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (7)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (8)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (8)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (9)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (9)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (10)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (10)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (11)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (11)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (12)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (12)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (13)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (13)

 

أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (14)
أمطار رعدية تضرب مناطق فى البحيرة (14)

 


أمطار رعدية

مواجهة الأمطار

محافظة البحيرة

اطقم مواجهة الأمطار

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