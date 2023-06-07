ضبط 100 طن قمح محلى تم تجميعها داخل نقاط غير رسمية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة.

مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية مكثفة بمركز أبو حمص.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 100 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.