6 فوائد صحية للمشي حافي القدمين يجب أن تعرفها.. منها صحة القلب

كتبت ميرفت رشاد

المشي حافي القدمين قد يكون مفيدا لجسمك وصحتك العامة، وفقًا للأبحاث فإن المشي حافي القدمين هو ممارسة يمكن من خلالها التلامس الجسدي مع الشحنة الكهربائية الطبيعية للأرض، وإليك الفوائد النهائية للمشي حافي القدمين ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الفوائد الصحية للمشي حافي القدمين



1. قد يقوي قدميك

قد يساعد المشى حافي القدمين في تقوية قدميك ، يمكن أن يمد العضلات والأوتار والأربطة الصغيرة في ساقيك، وبالتالي ، قد يساعد ذلك في محاربة ضمور عضلات الساق، قد يساعد التأريض أيضًا في منع الإصابات والالتهابات في ساقك ، وبالتالي ضمان أن تكون قدميك صحية وقوية.

2. قد يقلل من الإجهاد التأكسدي في جسمك

من أكثر الفوائد فعالية وأفضل للمشي حافي القدمين أنه قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في جسمك، يحدث هذا عندما تتدفق الإلكترونات من سطح الكوكب بشكل طبيعي إلى جسمك أثناء عملية التأريض أو التأريض، قد يكون لهذه الإلكترونات الحرة تأثيرات مضادة للأكسدة على جسمك وقد تؤدي أيضًا إلى إبطاء فعالية أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) وبالتالي ، فإن المشي حافي القدمين قد يقلل من الإجهاد التأكسدي.

3. قد يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

قد يؤدي التأريض حافي القدمين إلى الاتصال المباشر لجسم الإنسان بسطح الأرض مما قد يكون له تأثيرات متعددة مثيرة للاهتمام على فسيولوجيا الخاص بك، قد يكون له أيضًا تأثير إيجابي على عوامل الخطر القلبية الوعائية في جسمك، تشير الأبحاث إلى أن المشي حافي القدمين قد يزيد من الشحن السطحي لخلايا الدم الحمراء، قد يساعد هذا في تقليل لزوجة الدم ، والتكتل ، وكذلك ارتفاع ضغط الدم .

4. قد يساعد في محاربة الالتهاب

وفقًا للدراسات ، قد يؤدي المشي حافي القدمين إلى إنتاج اختلافات قابلة للقياس في تركيزات السيتوكينات وخلايا الدم البيضاء والمركبات الكيميائية الأخرى التي تشارك في عملية الاستجابة الالتهابية. علاوة على ذلك ، عندما يتلامس الجلد مباشرة مع سطح الأرض ، فإنه يتيح حركة الإلكترونات الحرة من سطح الكوكب إلى الجسم. عندما تدخل هذه الإلكترونات الحرة وتنتشر في الجسم ، فإنها قد تبني بيئة مكروية مضادة للأكسدة حول مجالات إصلاح الإصابة قد يؤدي هذا أيضًا إلى تحييد الجذور الحرة ويساعد في النهاية في مكافحة مشاكل الالتهاب .

5. قد يعزز المناعة

من أكبر فوائد المشي حافي القدمين أنه قد يساعد في تعزيز مناعتك، عندما تنتقل الإلكترونات الحرة من سطح الأرض إلى جسمك عبر نقاط الوخز بالإبر والأغشية المخاطية .

6. قد يساعد في شفاء الآلام المزمنة

وفقًا للبحث ، قد يكون للتأريض حافي القدمين آثار إيجابية على فسيولوجيا الجسم ويساعد أيضًا في تخفيف الألم، قد يؤدي المشي حافي القدمين إلى تغيير عدد الخلايا الليمفاوية والعدلات المنتشرة في جسمك مما قد يساعد في تقليل الألم.