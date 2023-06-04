دراسة تكشف مدى خطورة المشى حفاة القدمين على الأرض

كشفت إحدى الدراسات عن مدى المخاطر الصحية التي يتعرض إليها الأشخاص نتيجة مشيهم حفاة بقدميهم على الأرض ما يؤدي بهم إلى التدهور في النواحي الصحية والإصابة ببعض الأمراض، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأوضحت الدراسة، أن بعض الأشخاص الذين يمشون حفاة علي الأرض يزعمون أن هذا يريحهم، ولا يعلمون مدى خطورة هذا الأمرعلي الصحة العامة لهم، فإنهم سوف يتعرضون إلى أذي من الجراثيم أو الحشرات أو الأشياء الحادة الصغيرة المتواجدة على الأرض أثناء مشيهم حفاة.

وأضاف فريق من الباحثين أن البشر بدوا يرتدون الأحذية منذ 40 ألف سنة، في محاولة لحماية أقدامهم ما يمكن أن يؤذيها على الأرض من حشرات وغيرها، وأن يمشي الفرد حافيًا على السجاد أو على الرمل وهو يستجم على الشاطئ، فهذا لا يسبب له أي مخاطر مقلقة.

وشملت الدراسة من بين تلك المخاطر أن يدوس الشخص الذي يمشي حافيًا على أشياء خطيرة ربما تصيبه بجروح مثل قطع الزجاج أو المعادن الصلبة، وحتى في حال كان الجرح بسيطا للغاية، فإنه قد يكون منفذا تتسلل منه البكتيريا، فبتالي يصبح الجسم معرضا لأمراض ومضاعفات.

كما اشارت الأبحاث أن من يحاولون المشي حفاة في الشارع يسعون للفت الانتباه حتى يظهروا بمثابة أشخاص لطفاء وخفيفي الظل، لكنهم لا يحققون أي منفعة من وراء الأمر.

وأوصي الأطباء المتخصصين فى طب القدم، بعدم المشي دون ارتداء الحذاء حتي اذ كنت في أماكن مثل النوادي والشواطي وأماكن الاستحمام المشتركة.