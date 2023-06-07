وكيل صحة دمياط يتفقد الوحدات الصحية بالمحافظة

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، عددا من الوحدات الصحية القروية التابعة للمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة داخل تلك الوحدات، واستهدفت جولة وكيل صحة دمياط، وحدة صحة الأسرة بالخياطة التابعة لإدارة دمياط الصحية، وقد تفقد خلال الزيارة انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والطعوم.

كما تفقد أيضا خلال جولته، أعمال التطعيمات الروتينية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بها كما تفقد مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في مختلف المبادرات الرئاسية ومتابعة العمل بالعيادات.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ضرورة التعامل بشكل لائق مع المترددين على تلك الوحدات، مشددا علي حسن معاملة المترددين علي الوحدة، إضافة إلي عمل الدعاية اللازمة للمبادرات الرئاسية وعن الخدمات المقدمة والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أن المحافظة تشهد طفرة متميزة في خدمات القطاع الطبي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المبادرات الرئاسة ساهمت كثيرا في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأس تلك المبادرات "حياة كريمة" والتي ساهمت في تطوير خدمات القطاع الطبي بدمياط منذ انطلاقها، مضيفا أن هناك الكثير من البرامج والمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بكافة الأعمار والتي تعمل المديرية على تقديم كافة الإرشادات الخاصة بها لكل المترددين على المنشآت الطبية داخل المحافظة.