اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:27 ص
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية الأردن وجورجيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:00 ص
وزيرا خارجية الأردن وجورجيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين ايمن الصفدى
أ ش أ

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي تلقاه الثلاثاء من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية جورجيا إيليا دارشياشفيلي، العلاقات الثنائية والخطوات التي يقوم بها البلدان لتطويرها في مختلف المجالات.
 
واستعرض الصفدي ودارشياشفيلي العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدّا التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والسياحية، ومكافحة الإرهاب، وجهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.
 
واتفق الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على مواصلة العمل والتنسيق الثنائي، وفي إطار المؤسسات الدولية.

الاردن

الخارجية الاردنية

ايمن الصفدى

اخبار الأردن



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