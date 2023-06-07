اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 05:56 م
أكرم القصاص
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مفتى بلجراد يقيم مأدبة غداء رسمية تكريمًا لمفتي الجمهورية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:46 م
مفتى بلجراد يقيم مأدبة غداء رسمية تكريمًا لمفتي الجمهورية مأدبة غداء رسمية
كتب لؤى على

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أقام الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد مأدبةَ غداء رسمية؛ تكريمًا للدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- واحتفاءً بزيارته الرسمية لجمهورية صربيا.

 

وأكَّد مفتي بلجراد احتفاء دولة صربيا بمفتي الجمهورية، وهو ما يؤكِّد عمق العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة من العلاقات الدينية بين البلدين.

 

وأضاف مفتي بلجراد أن مفتي مصر هو مثال للوسطية والاعتدال، وما يقوم به من مجهودات كبيرة في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك التواصل مع المسلمين فى مختلف دول العالم هو أمر محل تقدير كونه يمثل المنهج الأزهري الوسطي الذي نحن في أشد الحاجة إليه حاليًّا.

 

كما وجَّه مفتي الجمهورية الشكرَ من جانبه إلى مفتي بلجراد على هذا الاحتفاء، مؤكدًا أن مدَّ جسور التواصل والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحَّة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

 

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون العلمي والشرعي لمسلمي صربيا، وكذلك عقد الدورات التدريبية لأئمة صربيا على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، بما يحقق مصلحة البلدين.


دار الافتاء

مفتى الجمهورية

شوقى علام

صربيا



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