مفتى بلجراد: مصر بلد عظيمة.. وعلى المصريين أن يفخروا بوطنهم

كتب سمير حسنى

قال مصطفى يوسف سباهيتش - مفتى بلجراد، إن شعب صربيا يحب مصر كونها مذكورة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأزهر الشريف الذى أنشئ قبل ألف عام ، وعمل على الحفاظ على الدين الإسلامي في شتى أنحاء العالم.

وأشاد مفتى بلجراد، في تصريحات للتليفزيون المصري، بالعلاقات التاريخية بين البلدين قائلا: "هناك علاقات تاريخية بين مصر وصربيا، على المصريين أن يفخروا ببلدهم لأنها بلد عظيمة ربنا يحفظها".

وخلال الأسبوع الماضى ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا، للتنسيق والتعارف بين الوفدين المصرى والصربى، من أجل التشاور فى عدد من المجالات السياحية والدينية والثقافية والرياضية، للتعرف على إمكانات كل جانب وتحديد نقاط التعاون بينهما والارتقاء بالعمل المشترك، وذلك عقب توقيع اتفاقية التآخى والتوأمة بين مدينتى شرم الشيخ المصرية ونيش الصربية.

شارك فى اللقاء دراجنا ستروفيسكي عمدة نيش والشيخ مصطفي يوسف سباهيتش مفتى بلجراد عاصمة صربيا، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والإعلاميين الصرب وما يماثلهم من الجانب المصرى، حيث تم التعارف وإبداء الآراء وعرض إمكانات كل جهة وتحديد المطالب.