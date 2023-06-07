مصرع طفل صدمته سيارة نقل بمركز بركة السبع فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل بقرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرع وذلك إثر اصطدام سيارة نقل، تم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.