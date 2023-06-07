مصرع طفل صدمته سيارة نقل بمركز بركة السبع فى المنوفية

لقى طفل بقرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرع وذلك إثر اصطدام سيارة نقل، تم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، يفيد من مصرع طفل بقرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل ، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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