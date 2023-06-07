اليوم السابع
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مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية: امتحان الجبر والهندسة الفراغية دون شكاوى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:53 ص
مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية: امتحان الجبر والهندسة الفراغية دون شكاوى جانب من الجولة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية  ، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، في خامس أيام امتحانات الدور الأول، والتي انطلقت السبت الماضي بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.
 
وفى سياق متصل قام الدكتور أحمد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة. الإسماعيلية الأزهرية بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية وتفقد لجنة مجمع أبوراجح بمدينة أبوصوير والتابعة لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية وتضم لجنتى بنين أبوراجح وفتيات أبوخروع القسم العلمى فقط وتأكد من أسئلة الامتحان من واقع المنهج الدراسى. أنه لم ترد أي شكاوى من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية  لطلاب القسم العلمى  بالشهادة الثانوية.
 
وصرح رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية  أن جميع مديرى المراحل التعليمية والموجهون العموم  يتابعون الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة  أولا بأول، لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب والملاحظين طبقا لتوجيهات وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد.
 
وأشار "بيومى" إلى أن جميع اللجان تسير في هدوء تام حتى الآن سواء فيما يخص امتحانات طلاب العلمي، مشددا على أنه لم ترد أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو ورود جزئيات من خارج المنهج. رافقه خلال الزيارة عبدالحميد حسن مدير إدارة الأمن بالمنطقة ومحمد شومان المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالمنطقة .


 

 


الاسماعيلية

منطقة الإسماعيلية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

الأزهر الشريف



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