محافظ الغربية يضع حجر الأساس لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

الغربية عادل ضرة

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بوضع حجر الأساس لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب حامد جهجه، النائب عبد المنعم إمام، النائب عمرو السعيد، النائب أحمد قناوي والمهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد.

وصرح محافظ الغربية أن الشركة استلمت الموقع وبدأت مباشرة أعمالها في بناء المركز والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وقال المحافظ إن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.