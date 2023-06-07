إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية بالمدارس اليوم

اعتمد مساء أمس الثلاثاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية فى الغربية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألفا و224 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 67290 طالبا، كما بلغ عدد طلاب الدور الثاني 19405 طالبا، بنسبة نجاح 77.62%، ومن المقرر إتاحة الحصول على النتيجة اليوم الأربعاء فى مدارس المحافظة.

وأشار المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغت نسبة النجاح 66%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 81%، في حين بلغت نسبة الإعدادية المهنية للصم 93.75%.

وأدى 90496 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية فى 408 لجان على مستوى الإدارات التعليمية وبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 2040 طالبا في 15 لجنة على مستوى المديرية.