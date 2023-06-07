زلزال بقوة 5.6 درجات يهز منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة فى إندونيسيا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً قوته 5.6 درجات هز منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.
وكان المركز ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال 6.2 درجة.
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً قوته 5.6 درجات هز منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.
وكان المركز ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال 6.2 درجة.
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