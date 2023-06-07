اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:25 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.6 درجات يهز منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة فى إندونيسيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:54 م
زلزال بقوة 5.6 درجات يهز منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة فى إندونيسيا زلزال
وكالات

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً قوته 5.6 درجات هز منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).


وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.

وكان المركز ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال 6.2 درجة.

 

 


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