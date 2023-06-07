خطة النظام الغذائي لمرضى السكري .. أفضل الأطعمة

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكري هو اضطراب في نمط الحياة، حيث تكون مستويات السكر في الدم أو السكر في الدم مرتفعة للغاية. تشمل بعض أعراض الاضطراب زيادة العطش ، والتبول ، والجوع ، والتعب ، وعدم وضوح الرؤية ، وفقدان الوزن غير المبرر. ولكن ، يمكن السيطرة على الاضطراب وأعراضه من خلال اتباع مخطط غذائي جيد التخطيط لمرضى السكري، وفقا لما نشره موقع helpguide

وتساعد بعض الأطعمة على خفض مستويات السكر في الدم ، مما يسمح لها بلعب دور مهم في إدارة مرض السكري. كما أنه من المفيد للغاية تناول الأطعمة التي تمنع مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والكلى.

يمكن أن تلعب هذه الحمية الغذائية العشرة لمرضى السكري دورًا رئيسيًا في السيطرة على الاضطراب.

1 - الخضر الورقية

الخضار الورقية منخفضة السعرات الحرارية ، كما أنها مغذية للغاية. قلة الكربوهيدرات القابلة للهضم تعني أنها تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في مستويات السكر في الدم أيضًا.

السبانخ واللفت والخضراوات الورقية الأخرى غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي. أظهرت دراسة أن زيادة تناول فيتامين سي يقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. حتى ارتفاع ضغط الدم.

2 - القرفة

إلى جانب خصائصها القوية المضادة للأكسدة ، تُعرف القرفة أيضًا بقدرتها على السيطرة على مرض السكري. وفقًا للعديد من الدراسات الخاضعة للرقابة ، يمكن أن تساعد القرفة في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين أيضًا.

ومع ذلك ، يجب أن تفكر في الحد من تناول قرفة القرفة إلى أقل من ملعقة صغيرة واحدة في اليوم. بسبب وجود الكومارين في هذا النوع من القرفة يمكن أن يسبب مشاكل صحية إذا تم تناوله بجرعات أعلى. من ناحية أخرى ، لا تحتوي القرفة السيلانية على الكثير من الكومارين.

3 - .

الأسماك الدهنية

يمكن لأي شخص مصاب بداء السكري تضمين سمك السلمون والسردين والماكريل في نظامهم الغذائي. وتحسين تناول هذه الدهون يمكن أن يفيد بشكل خاص مرضى السكر المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت الأبحاث أن كبار السن الذين يتناولون الأسماك الدهنية أكثر من 5 مرات في الأسبوع ، لمدة 8 أسابيع تقريبًا ، يعانون من انخفاض كبير في مستويات الدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب. كما أنها تحتوي على بروتين عالي الجودة يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول مع زيادة معدل الأيض.

4 - بذور الشيا

بذور الشيا غنية جدًا بالألياف ، لكنها تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات القابلة للهضم. فيما يتعلق بذلك ، فإن الألياف اللزجة الموجودة في هذه البذور تقلل من مستويات السكر في الدم. يقوم بذلك عن طريق إبطاء معدل تحرك الطعام عبر الأمعاء ويتم امتصاصه.

5 - الزبادي اليوناني

يعتبر الزبادي اليوناني خيارًا رائعًا لمنتجات الألبان لمرضى السكر ، نظرًا لقدرته على التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. هذا يرجع جزئيًا إلى وجود البروبيوتيك فيها.

وجدت الدراسات أيضًا أن الزبادي ومنتجات الألبان الأخرى يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين تكوين الجسم بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. نظرًا لأن الزبادي اليوناني يحتوي على كربوهيدرات أقل من الزبادي التقليدي ، فيمكن أن يكون بديلاً رائعًا للحوم.

6 - بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان المعروفة أيضًا باسم Alsi في الهند على ألياف غير قابلة للذوبان تتكون من قشور. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم .