هل يمكن أن تساعد المانجو على إنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، غالبًا ما يبحث الناس عن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وذات القيمة الغذائية العالية، واحدة من هذه الفاكهة التي غالبا ما تتبادر إلى الذهن هي المانجو.وفقا لموقع " healthline"، المانجو ليس فقط لذيذًا ولكن له أيضًا العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن، دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما إذا كانت المانجو يمكن أن تساعدك بالفعل على التخلص من تلك الوزن الزائد.

أولاً وقبل كل شيء، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يجعلك تفقد الوزن بطريقة سحرية، يعد فقدان الوزن عملية معقدة تتضمن عوامل مختلفة مثل تناول السعرات الحرارية والنشاط البدني والنظام الغذائي بشكل عام، ومع ذلك ، فإن دمج المانجو في نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون جزءًا من رحلة صحية لفقدان الوزن .

أحد أسباب اعتبار المانجو مفيدًا لفقدان الوزن هو محتواها العالي من الألياف، من المعروف أن الألياف تعزز الشعور بالامتلاء وتقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام، يحتوي كوب من شرائح المانجو على حوالي جرامين إلى ثلاثة جرامات من الألياف الغذائية.

يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترات أطول ويمنع الإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

علاوة على ذلك، المانجو منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية مقارنة بالفواكه الأخرى، فكوب من شرائح المانجو يحتوي على ما يقرب من 100-150 سعرة حرارية، حسب الحجم والتنوع.

من خلال استبدال الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية بحصة من المانجو، يمكنك تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها بينما لا تزال تستمتع بعلاج حلو ومغذي.

المانجو لانقاص الوزن

بالإضافة إلى الألياف، فإن المانجو مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إنها مصدر ممتاز لفيتامين ج وفيتامين أ والبوتاسيوم من بين أمور أخرى، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة ودعم التمثيل الغذائي الذي يعمل بشكل جيد، والذي يمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في إدارة الوزن.

من الجدير بالذكر أيضًا أن أنواعًا مختلفة من المانجو قد يكون لها سمات غذائية مختلفة، قد تكون بعض الأصناف أكثر حلاوة وأعلى في محتوى السكر، لذلك يُنصح باختيار المانجو الناضج الذي يكون صلبًا ولكنه ينسجم قليلاً، ضع في اعتبارك دائمًا احتياجاتك الإجمالية من السعرات الحرارية وقم بإجراء التعديلات وفقًا لذلك.

ومع ذلك، من المهم مراعاة أحجام الأجزاء عند تناول المانجو، لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، بينما تقدم المانجو العديد من الفوائد الصحية، فإن الاعتدال هو المفتاح، قم بدمج المانجو في نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية.