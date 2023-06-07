جامعة حلوان الأهلية تكشف 7 مجالات بسوق العمل لخريجى هندسة النظم الذكية

كشفت جامعة حلوان الأهلية عن تفاصيل مجالات سوق العمل لخريجى برنامج هندسة النظم الذكية أحد برامج جامعة حلوان الأهلية والتى تتمثل فى :-
1- منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2- منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء والمياه وأنظمة الري.
3- منظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية والعمليات الصناعية.
4- أنظمة الروبوتات وبرمجتها.
5- منظومة الشبكات الكهربية الذكية.
6- منظومة التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات.
7- منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والنقل الذكية وشبكات المركبات الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة والرصد البيئي.
وبدأت الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي 2022/ 2023 فى ثلاث كليات جديدة، وهى:
- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).
- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).
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