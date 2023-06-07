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جامعة حلوان الأهلية تكشف 7 مجالات بسوق العمل لخريجى هندسة النظم الذكية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:06 م
جامعة حلوان الأهلية تكشف 7 مجالات بسوق العمل لخريجى هندسة النظم الذكية انفوجراف لجامعة حلوان الأهلية
كتب محمد صبحى

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كشفت جامعة حلوان الأهلية عن تفاصيل مجالات سوق العمل لخريجى برنامج هندسة النظم الذكية أحد برامج جامعة حلوان الأهلية والتى تتمثل فى :- 
1- منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية. 
2- منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء والمياه وأنظمة الري. 
3- منظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية والعمليات الصناعية.
4- أنظمة الروبوتات وبرمجتها.
5- منظومة الشبكات الكهربية الذكية.
6- منظومة التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات.
7- منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والنقل الذكية وشبكات المركبات الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة والرصد البيئي.
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 وبدأت الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي 2022/ 2023 فى ثلاث كليات جديدة، وهى:
- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).
- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

 


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