اليوم السابع
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جامعة حلوان الأهلية: إعداد الإيميل الجامعى لكل طالب لإرسال الجداول الدراسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:58 م
جامعة حلوان الأهلية: إعداد الإيميل الجامعى لكل طالب لإرسال الجداول الدراسية رئيس جامعة حلوان واجتماع مع مع منسقى الجامعة الأهلية
كتب ــ محمد صبحى

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عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع منسقى الجامعة الأهلية لمتابعة آخر المستجدات بها، تم التأكيد على استمرار تلقي واستكمال أوراق الطلاب الجدد، واستقبال الطلاب الجدد، وتحديد يوم تعريفي لكل برنامج، وجاري إعداد الإيميل الجامعي لكل طالب لإرسال الجداول الدراسية، وإرسال البريد الإلكترونى الجامعى الخاص بالطالب على الرابط 
 
http://app2.helwan.edu.eg/HNU
 
 
وأكد  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي على التوسع ودعم ورعاية إنشاء الجامعة الأهلية وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتجهيز الجامعات الأهلية والتى سوف تكون إضافة هامة للخدمات التعليمية المقدمة، لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي.
 
 وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة، وهى:
- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).
- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).
 
 

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