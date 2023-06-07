اليوم السابع
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اليوم.. انقطاع المياه عن قرى وعزب ليسا الجمالية فى الدقهلية لمدة 10 ساعات

الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:00 ص
اليوم.. انقطاع المياه عن قرى وعزب ليسا الجمالية فى الدقهلية لمدة 10 ساعات قطع المياة
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن انقطاع مياه الشرب اليوم الأربعاء 7/6/2023 عن قرى وعزب ليسا الجمالية، وذلك لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.

 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط المياه الرئيسى قطر 560 مم "بولى إيثيلين" خط ليسا الجمالية.

 

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

 

وخصصت الشركة سيارات مياه تحسبا لتأخر عودة المياه، ووجهت الشركة المواطنين الاتصال بالخط الساخن حال حدوث اعطال أو تأخر عودة المياه.

 


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