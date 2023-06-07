اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة توافق على إصدار قانون لجوء الأجانب لتوفيق أوضاعهم

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:22 م
الحكومة توافق على إصدار قانون لجوء الأجانب لتوفيق أوضاعهم اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث نص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به. 
 
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
 
ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

قانون لجوء الأجانب

لجنة اللاجئين

قانون تنظيم اللاجئين

مجلس الوزراء



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجارى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:09 م

بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:52 ص

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تحويل أماكن شركات الاتصالات الأربعة للعمل بالطاقة النظيفة.. مدبولى: ندعم كافة الخطوات الجادة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف القطاعات لمواصلة دور مصر الريادي بعد مؤتمر COP27

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:45 ص

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين"الكهرباء" و"الاتصالات"

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:43 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة