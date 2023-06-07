اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأردن يؤكد دعمه الكامل للموقف المصري العادل فى قضية سد النهضة الإثيوبي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 08:04 م
الأردن يؤكد دعمه الكامل للموقف المصري العادل فى قضية سد النهضة الإثيوبي حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من مجلس النواب، اليوم الأربعاء
 
وأكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني عمق العلاقات المصرية - الأردنية على كافة المستويات، خاصة البرلماني منها، مؤكداً  ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تتناسب مع تاريخية تلك العلاقات
 
ودعا  فيصل الفايز إلى عقد قمة اقتصادية عربية تشارك فيها القطاعات الخاصة بالعالم العربي تحقيقاً ودفعاً للتكامل الاقتصادي العربي، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
 
وأكد الفايز أهمية العلاقات المصرية - الأردنية - العراقية، باعتبارها نواة للتكامل العربي الشامل،كما ثمن رئيس مجلس الأعيان الأردني الدعم المصري اللامحدود لاستقرار الأردن، مؤكداً على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل إزاء قضية سد النهضة الاثيوبي وصون الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن القومي المصري والعربي.
 
وخلال اللقاء أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع مصر والأردن، خاصة على مستوى القيادة السياسية لكلا البلدين والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي و الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشددًا على  التنسيق المصري - الأردني حيال قضية العرب الأولي القضية الفلسطينية، والدفع نحو حل عادل ودائم لها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
 
كما دعا  جبالى لتعزيز آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون العربي - العربي.
 

المستشار حنفي جبالي

مجلس الأعيان الأردني

الاردن

فيصل الفايز

سد النهضة



الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع: مصر وأنجولا تؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:16 م

أول زيارة لرئيس مصرى إلى أنجولا.. الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم فى مجالى التعاون الأمنى والاستفادة من المياه الجوفية.. ويؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 05:00 م

مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى: أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:20 م

الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأنجولى: 200 ألف سودانى نزحوا إلى مصر.. الرئيس يدعو فرقاء السودان لوقف إطلاق النار وبدء الحوار.. ويؤكد ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة