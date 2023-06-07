استطلاع فى إنجلترا: انتباه الأطفال أقصر بعد كورونا وتحذير من السوشيال ميديا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن معظم معلمي المدارس الابتدائية فى إنجلترا أن فترات انتباه الأطفال أصبحت أقصر وأن السلوك في الفصل الدراسي قد تدهور منذ ما قبل جائحة كورونا ، وفقًا لما توصلت إليه دراسة استقصائية.

وقال أكثر من اثنين من كل ثلاثة (70%) مدرسين تم استجوابهم إن سلوك التلاميذ في الفصل قد تراجع، وأظهر الاستطلاع أن الأطفال كانوا أكثر عرضة للتنقل في أرجاء الغرفة ، والشكوى من الملل والمضايقة أو استفزاز الآخرين في الفصل.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 504 من معلمي المرحلة الابتدائية والأولى في المدارس في إنجلترا بواسطة المواد Kapow Primary أن 84% اتفقوا على أن فترة انتباه الأطفال كانت "أقصر من أي وقت مضى" بعد كوفيد، حيث لاحظ ما يقرب من الثلثين (69%) زيادة في عدم الانتباه وأحلام اليقظة.

وقالت تيفني هاريس، أخصائية البيانات الأولية والمتخصصة في رابطة قادة المدارس والكليات، إن النتائج تعكس السلوك الصعب الذي كان قادة المدارس يبلغون عنه.

وقالت: "يبدو أن هناك تأثير طويل المدى لتعطيل الوباء على الروتين الطبيعي والتوقعات". علاوة على ذلك ، هناك ارتفاع في معدل حدوث مشكلات الصحة العقلية والرفاهية بين الأطفال، والتي تتفاقم بسبب تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الأسر والضغوط التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي.

وحثت هاريس الحكومة على بذل المزيد من الجهد لفهم المشكلات المتعلقة بالسلوك وتوفير المزيد من الاستثمار والدعم للمدارس والأسر.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن المعلمين كانوا يكيفون الدروس لاستيعاب فترات الانتباه القصيرة ، حيث أفاد واحد من كل خمسة أنهم أمضوا أقل من 10 دقائق في المتوسط في أي نشاط فردي. يعتقد أكثر من أربعة من كل خمسة (85%) أن "الطبيعة المتغيرة باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي" قد أثرت سلبًا على التلاميذ.

قال مدرس واحد في السنة الخامسة والسادسة يعمل في مدرسة ديربيشاير الابتدائية: "السلوك في الفصل مختلف تمامًا بعد كوفيد. كان علينا تعليم الأطفال من خلال شاشة أثناء الوباء ، لكن أخذ الشاشة بعيدًا الآن كان له تأثير هائل."