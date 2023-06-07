إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 بالجيزة خلال أيام

كتبت - مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023، والذى من المقرر الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتضع المديرية درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى حسب ارتفاع أو انخفاض المجاميع بالشهادة الإعدادية، فكلما ارتفعت نسبة نجاح الطلاب فى الشهادة الإعدادية، كلما ارتفع تنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب بمدارس الثانوى العام.

وتجرى المديرية الآن الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة لتحديد تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الإعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) الأسبوع الماضى.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.