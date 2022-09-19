محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة

كتب سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022 / 2023 من 222 درجة الي 220 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور التي نقلها له أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.