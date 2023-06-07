أسوان تحتفل باليوم العالمى للبيئة تحت شعار "محافظة خالية من البلاستيك"

أسوان- عبد الله صلاح السبيع

تحت شعار "أسوان محافظة خالية من البلاستيك"، احتفلت المحافظة ممثلة فى الاتحاد النوعى للبيئة، بالتعاون مع الجهات المجتمعية والحزبية الأخرى، بمناسبة اليوم العالمى للبيئة 2023، بحضور القيادات التنفيذية والحزبية والبرلمانية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن المخاطر البيئية للبلاستيك، وتحدث النائب مجدى الدين حسيبو، عن الاحتفالية هذا العام، والتى تمثل الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، مضيفاً أنه يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من المواد البلاستيكية سنويًا في جميع أنحاء العالم، ويتم إعادة تدوير أقل من 10% من إجمالي هذه المواد البلاستيكية وينتهي بما يقدر بنحو 19-23 مليون طن بهذه المواد في البحيرات والأنهار والبحار سنوياً، وهو ما يضر بصحة الإنسان وتلوث النظام البيئى.

وأوضح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى البيئي بأسوان، خطورة البلاستيك ومخاطر استخداماته وكيفية إعادة تدويره وطرح بدائل له وعمل التوعية بمخاطره إلى أن يتم التخلص منه نهائيا على المدى البعيد، مضيفاً أن مصر تنتج من البلاستيك 9.5 مليون طن سنويا، كما أنه يتم التخلص من نصف هذه الكمية بالحرق، لافتاً إلى أن هنا تكمن المشكلة حيث أن حرق البلاستيك ينتج عنه أبخرة الديوكسين، وهي مادة تحتوي على مجموعة من المركبات يعتقد أنها تسبب أورام خبيثة.

وتابع الدكتور أبو كنيز أن الضرورة تحتاج الآن إلى تشريع قوانين تمنع وتعاقب مستخدمي البلاستيك، داعيا في نفس الوقت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل على جعل عالمنا خالياً من البلاستيك تدريجيا.

وأشار الدكتور محمد نجيب راشد، الأستاذ بكلية العلوم ورئيس لجنة البيئة ورئيس المجلس الاجتماعى والاقتصادى والبيئى لمحافظة أسوان، عن البلاستيك والكيمياء ومدى الضرر الواقع على حياتنا وطعامنا من التفاعلات التى تحدث مع استخدامه.

وفى الختام الإحتفالية، تم تكريم عدد من نشطاء البيئة والإعلاميين والصحفيين المشاركين في احتفالية اليوم العالمي للبيئة، وأيضا المشاركين في أنشطة المنصة المحلية للتغيرات المناخية.