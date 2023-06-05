اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 12:07 م
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12 منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز مطاى بالمنيا

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:58 ص
12 منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز مطاى بالمنيا منفذ اللحوم البلدية
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.
 
من جانبه، استعرض هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى جهود الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية ، حيث تم افتتاح 12 منفذاً لعرض وبيع اللحوم بسعر 260 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له ، والإشراف على أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الوحدة المحلية والطب البيطري، مؤكدا أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم من اللحوم.

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