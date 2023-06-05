نقابة العاملين بالسياحة تنظم زيارة للوافدين بمعبر كركر

كتبت آية دعبس

زار محسن محمد أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال أسوان، برفقة القيادات النقابية ودعاء المشير ممثلة اللواء محافظ أسوان أشرف عطية بزيارة الوافدين من السودانيين والأجانب بمعبر كركر الحدودى، حيث تم تقديم عبوات غذائية متنوعة لمقيمي المخيمات الذين أشادوا بمجهود مصر والقيادة السياسية لتحقيق المصالحة والاستقرار للشعب السوداني.

من جانبه، وجه أش الله رسائل شكر وتقدير لكل من قدم مساهمات في جمع التبرعات للوافدين.

من ناحية أخرى، نظم الاتحاد المحلي لعمال محافظة أسوان برئاسه محسن محمد أش الله سكرتير الهجرة والاستخدام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالية بمناسبه عيد العمال القومي والعالمي تم فيها تكريم عدد من المتميزين في العمل ورواد العمل النقابي الذين ساهموا في توفير الرعاية والخدمات للعاملين منذ تأسيس الاتحاد المحلي مع بناء السد العالي عام 1960 وذلك بحضور فوزي صابر مدير عام مديرية العمل وصالح محمد علي نائب أول رئيس الاتحاد المحلي والوكيل السابق للإتحاد العام لنقابات عمال مصر وعادل جادوا الامين العام أعضاء وعضوات المرأه العامله والشباب.

تم في الاحتفال تكريم رواد العمل النقابي بالمحافظة وهم هلال الدندراوي وحسين عبدالله أحمد وفوزي جادوا حسن ومحمود بشير وابراهيم محمد علي معوض وعبدالموجود محمد وممدوح عبد الصادق ويحي عبد الرازق ومصطفي عبد العزيز محمد وأمير عبد الرحمن عثمان ومحمد طه سعيد ومحمد عبد الحكيم.