من أجل صحة الدماغ.. 5 أطعمة يجب إضافتها لنظام أطفالك الغذائى منها الزبادى

كتبت ميرفت رشاد

يمكن لنظام غذائي صحي أن يحسن بشكل كبير صحة دماغ الأطفال بعدة طرق منها توفير العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح، وإليك الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي لأطفالك لنمو وعمل الدماغ، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

على الرغم من أنه لا يمكن لطعام واحد ، أن يضمن النمو الأمثل لدماغ الأطفال ، إلا أن بعض الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجونها لنمو الدماغ وعمله بأفضل حالاته، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة أطفالك.

5 أطعمة يجب إظافتها إلى النظام الغذائي للأطفال من أجل صحة دماغية

1. الزبادي مصدر جيد لليود، وهو عنصر غذائي ضروري للجسم لنمو الدماغ والوظيفة الإدراكية، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا لليود ، فإن الزبادي مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والزنك و B12 والسيلينيوم التي تعتبر مهمة لوظيفة الدماغ.

2. تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والخس على مركبات تحمي الدماغ ، بما في ذلك حمض الفوليك والفلافونويد والكاروتينات والفيتامينات E و K. Plus ، وهو نظام غذائي غني بالأطعمة الغنية بالكاروتين ، مثل الخضروات الورقية ، وقد يعزز الإدراك تعمل في الأطفال.

3. البقوليات والفاصوليا هي مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للدماغ ، بما في ذلك المغنيسيوم والزنك والألياف ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، كل ذلك يساعد على تحسين مزاجك وصحة دماغك.

4. الحبوب الكاملة، مثل القمح والشعير والأرز والشوفان ، غنية بالعديد من فيتامينات ب التي تحافظ على وظائف المخ، ما يحتمل أن يحافظ على الذاكرة.

5. المكسرات والبذور من الأطعمة الفائقة محملة بالدهون الأحادية غير المشبعة وأوميجا 3 ، مما يجعلها مثالية لنمو الدماغ. توفر مادة كيميائية نباتية جديدة موجودة في الفستق ، والتي تسمى لوتين ، تأثيرات صحية كبيرة تؤثر على الوظيفة الإدراكية، تحتوي بذور قرع العسل على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم والدماغ.