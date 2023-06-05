وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الفيضانات أجبرت ما يقرب من 13 ألفا و400 شخص على ترك منازلهم حيث تسببت المياه في إلحاق الضرر بمئات المباني في جميع أنحاء البلاد وحولت بعض الشوارع إلى أنهار، وذلك وفقا لوكالة الحماية المدنية في هايتي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسئولين مازالوا يعملون من أجل تقييم حجم الدمار الناجم عن الأمطار التي تجتاح البلاد من أمس الأول (السبت)،

وقد تسببت مياه الأمطار أيضا في إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل في المنطقة الوسطى من هايتي، وذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء أرييل هنري إنه يعمل مع المنظمات المحلية والدولية للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الفيضانات.